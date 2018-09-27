Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: S-500 çalışmaları neredeyse tamamlanmış durumda

© Sputnik / Dmitry Vinogradov ABD kaynaklı askeri dergi, Rus S-500’ün benzersizliğini anlattı

Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde, genç mühendislere Revunov Ödülü'nün dağıtıldığı törende konuşan Borisov, "S-500 Prometey hava savunma füze sistemi üzerindeki çalışmalar neredeyse tamamlanmış durumda" dedi.

Borisov, "S-300, S-400 ve S-500 sistemlerimiz gerçekten de Patriot olsun, Fransız veya İsrail yapımı olsun tüm muadillerine göre çok daha iyi özelliklere sahip" dedi.

Yeni nesil ‘karadan havaya' füze sistemi olan S-500 Prometey, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.