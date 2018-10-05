Bloomberg F-35'in 'ufak' bir sorununa dikkat çekti: Bazı parçalar sadece Türkiye'den alınıyor

ABD, Türkiye'ye F-35 yaptırımı uygulayadursun Bloomberg, bu ortak proje savaş uçaklarının en önemli yedek parçalarının Türkiye'de üretildiğini belirtti.

ABD'nin ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, ''Lockheed üretimi F-35'in bir Türkiye sorunu var'' başlıklı haberinde 5. senil hayalet savaş uçağı F-35'lerin en önemli yedek parçalarının Türkiye'de üretildiğini hatırlattı. Zira ağustos ayında savunma bütçesini onaylayan ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına' hükmetti. Türkiye'ye rahip Andrew Brunson gibi Amerikan vatandaşlarının tutukluluğunu gerekçe göstererek yaptırım uygulayan ABD Başkanı Donald Trump da bunu imzaladı.

'TÜRKİYE KÜRESEL LİDER'

Bu hamleye karşı ''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, şu ikazı yaptı:

Lockheed’s F-35 has a Turkey problem https://t.co/MArPmmrf4h — Bloomberg (@business) 5 Ekim 2018

© AP Photo / ABD ordusu: F-35B’nin düşmesi, F-35 tarihinde bir ilk

''F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ediyor. Kokpit ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağı Türkiye.''

TEDARİK ZİNCİRİ UYARISI

F-35'in ana gövdesi, bomba bölmesi kapıları, havadan karaya ekipmanı taşıyan pilonlar gibi anahtar parçalarını Northrop Grunman ile birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ile ortaklarının ürettiğine dikkat çeken Bloomberg, uçağın Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zincirinin zarar göreceği vurgusu yaptı.

Bloomberg'e göre F-35 parçalarının kilit önemdeki Türk imalatçıları şunlar:

© Flickr / ABD Hava Kuvvetleri İngiltere askeri tarihindeki ‘en büyük an’ F-35 savaş uçağının temel iki bileşeni olan füze uzaktan kumanda arabirimi ve panoramik kokpit ekranı elektronik kartlarının tek tedarikçisi

Kale Havacılık: 400 değişik gövde, kanat, kokpit parçaları ve montaj gruplarıyla katkı veriyor. Uçak gövdesi yapısal parçalarıyla düzenekleri ve iniş takımı kilit parçalarının yanısıra F-35'lerin F-135 olarak adlandırılan gelişmiş motorunun kritik parçalarını da üretiyor.

Fokker Elmo: Motorun elektronik kablolama ve iç bağlantı sistemlerinin yüzde 40'ını imal ediyor.

Alp Havacılık: F-35 uçak gövdesi yapısal parçaları ve asambleleri, iniş takımı bileşenleri ve motor için F135 motoru titanyum entegre kanat rotorları üretiyor.