Ukrayna’da Rus Su-27 ve Amerikan F-15 uçakları ‘çatıştı’

Ukrayna Askeri Televizyonu'nun videosunu yayınladığı ‘çatışmada' Rus yapımı 4. nesil çok amaçlı avcı uçağı Su-27, 1-1.5 kilometre mesafede ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle savaş uçağına göre daha iyi sonuç elde etti.

Manevralara her iki taraftan 4-5 uçağın yer aldığı gruplar katıldı.

Hava ekibinin kıdemli hava subayı Aleksandr Mostovoy, Su-27'nin daha üstün manevra kabiliyeti ve daha iyi ‘mekanik aksamı' sayesinde hava çatışmasında galip geldiğini söyledi.

Ukrayna'nın orta ve batı kesinlerinde bulunan Hmelintiski ve Vinnitsya bölgelerinde devam eden, 19 Ekim'e kadar sürecek Açık Gökyüzü-2018 adlı askeri hava tatbikata Ukrayna'nın yanı sıra NATO'ya üye olan ABD, İngiltere, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Romanya katılıyor.

Rus Sukhoi şirketinin imal ettiği çok amaçlı Su-27 avcı uçağı, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri kabul ediliyor.

1977'de ilk kez havalanan Su-27'lerin seri üretimine 1982 yılında geçildi. Uçaklar, 1984'te Sovyet ordusunda göreve başladı.