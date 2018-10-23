Şoygu: Rusya ve ABD, stratejik nükleer sorunları ve yıllardır süren çatışmaları birlikte çözebilir

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ABD'nin birlikte hareket ederek nükleer silahların yayılmasını önlemeye ilişkin stratejik sorunları çözebileceğini ve yıllardır süren çatışmaları çözüme kavuşturabileceğini belirtti.

Moskova'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelen Şoygu, "Günümüz dünyasında ortak çabalarla çözebileceğimiz çok sayıda sorun var. Bunlar, nükleer silahların yayılmasını önlemeye ilişkin stratejik sorunların yanı sıra yıllardır süren çatışmaları da kapsıyor" dedi.

'RUSYA VE ABD ORDULARI İLETİŞİMİ SÜRDÜRÜYOR'

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Rusya ve Çin aklını başını toplayana dek nükleer cephaneliğimizi güçlendireceğiz

Şoygu, Rusya ve ABD ordularının önemli konularda iletişimi sürdürdüğüne dikkat çekti.

"Elbette bu konular arasında Suriye de yer alıyor. Bu ülkede sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ABD'li ordusuyla ilişkilerimizi de sürekli olarak geliştiriyoruz" diyen Şoygu, Rusya ve ABD arasındaki etkili işbirliğinin şu ana kadarki tek olumlu örneğinin iki ülkenin Suriye hava sahasında ciddi bir kaza yaşamaması olduğunu vurguladı.

'GÖRÜŞME YAPICI GEÇTİ'

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu-Bolton görüşmesi yapıcı geçti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3'ü (START-3) istişare eden taraflar, Ortadoğu ve Afganistan'daki durumu da konuştu.