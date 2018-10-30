Düşen bir vinç Amiral Kuznetsov gemisinin üzerinde delik açtı

Dünyanın en büyük gemi tamir havuzu olan PD-50, Rusya’nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’a yönelik tamir çalışmaları sırasında battı. Can kaybının yaşanmadığı olayda sırasında bir vincin üzerine düşmesi sonucu Amiral Kuznetsov gemisi zarar gördü.

© REUTERS / Norwegian Royal Airforce Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un onarımı 2018'de Murmansk'ta başlayacak

Rusya'nın Murmansk kentinde Amiral gemisini tutan PD-50 tamir havuzu, güç kaynağında çıkan bir arıza sonucu battı.

Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi Başkanı Aleksey Rahamnov, olay sırasında gemi havuzundaki bir vincin üzerine düşmesi sonucu Amiral Kuznetsov'un zarar gördüğünü ve gemide su yüzeyinin üstünde kalan 4x5 metrelik bir delik oluşmasına yol açtığını söyledi.

‘KOLAY TAMİR EDİLEBİLİR BİR HASAR'

© Fotoğraf : The Norwegian Armed Forces Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un onarımı 3 yıl sürecek

Rahamnov, "Vinç 4x5 metrelik bir delik oluşturdu. Ancak bu kolay ve hızlı bir şekilde tamir edilebilecek bir hasar" dedi. Rahamnov, tamir maliyetinin de çok fazla olmayacağını kaydetti.

Yenilenme çalışmalarını aksatacak bir hasar almayan Amiral Kuznetsov gemisi, tamir işlemlerinin devamı için Murmansk'taki 35. tersaneye götürüldü.

Sputnik'e konuşan tersanedeki bir sözcü de vincin, Amiral Kuznetsov'un gövdesinden çok içindeki ekipmana zarar verdiğini söyledi.

CAN KAYBI YOK

Olayda hiçbir can kaybı yaşanmadı, ancak Murmansk Bölge Valisi Marina Kovtun, bir kişinin kaybolduğunu, iki kişinin de hastaneye götürüldüğünü söyledi.