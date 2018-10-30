Düşen bir vinç Amiral Kuznetsov gemisinin üzerinde delik açtı

Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi Başkanı Aleksey Rahamnov, olay sırasında gemi havuzundaki bir vincin üzerine düşmesi sonucu Amiral Kuznetsov'un zarar gördüğünü ve gemide su yüzeyinin üstünde kalan 4x5 metrelik bir delik oluşmasına yol açtığını söyledi.
‘KOLAY TAMİR EDİLEBİLİR BİR HASAR'
Yenilenme çalışmalarını aksatacak bir hasar almayan Amiral Kuznetsov gemisi, tamir işlemlerinin devamı için Murmansk'taki 35. tersaneye götürüldü.
Sputnik'e konuşan tersanedeki bir sözcü de vincin, Amiral Kuznetsov'un gövdesinden çok içindeki ekipmana zarar verdiğini söyledi.
CAN KAYBI YOK
Olayda hiçbir can kaybı yaşanmadı, ancak Murmansk Bölge Valisi Marina Kovtun, bir kişinin kaybolduğunu, iki kişinin de hastaneye götürüldüğünü söyledi.
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