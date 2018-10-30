Rus askeri dalgıçlar 416 metre dibe iniş yaptı, rekora imza attı

Rusya’nın Pasifik Filosu’ndan askeri dalgıçlar, Japon Denizi’nde 416 metre dibe daldı ve Rusya Donanması’nda dalgıçlık alanında bir rekora imza attı. Dalgıçlar, deniz dibinde Dünya atmosferindeki basınçtan 40 kat fazla basınca dayandı.

Rusya Pasifik Filosu Sözcüsü Nikolay Voskresenskiy, Rus askeri dalgıçların Japon Denizi'nin 416 metre dibine iniş yapıp Rusya bayrağını dalgalandırdığını söyledi. Voskresenskiy'ye göre, bu dalış, Rusya Donanması için bir rekor oldu.

Dalgıçlar, dipte GvK-450 dalış kurtarma sisteminin bir parçası olan özel bir basınç odası kullanarak hazırlıksız bir insan vücuduna zarar verebilecek bir derinliğe ve basınca dayanabildi. Dalgıçların 416 metrede maruz kaldığı basınç oranı Dünya'nın atmosferindeki basınçtan 41 kat daha fazlaydı.

GVK-450 SİSTEMİNİN DENİZALTILARA YÖNELİK KURTARMA OPERASYONLARINDA KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Dalgıçlar dalış sırasında bir denizaltı kompartımanına oksijen sevkiyat hortumu da bağladı. Dalma işlemi sırasında yeni denizaltı kurtarma gemisi İgor Belousov kullanıldı.

GvK-450 sistemi Rusya Donanması'nın Kurtarma ve Denizaltı Araştırma Ensitütüsü tarafından geliştirildi. Bu sistemle 450 metre kadar derinliğe inilebiliyor ve sorun yaşayan denizaltılara yönelik kurtarma operasyonlarının yürütülmesi hedefleniyor.