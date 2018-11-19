‘Batı, Küba’daki Rus üssünün yeniden açılmasından endişeli’

İngiliz Daily Star gazetesine göre, Küba lideri Miguel Diaz-Canel’in Moskova ziyareti, Batı’da Küba’da 2002’de kapatılan Rus askeri üssünün yeniden açılabileceği ve yeni üslerin kurulabileceği endişesine yol açtı.

Daily Star gazetesinin ABD merkezli araştırma kuruluşu Jamestown Foundation'a dayandırdığı makalesinde Rusya'nın Küba'da yeni askeri üsler kurmasının Batı'yı endişelendirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme tehditlerine karşılık Moskova'nın böyle bir adım atabileceği kaydedilen makaleye göre, Lourdes'da 16 yıl önce kapatılan üssün yeniden açılması Rusya'nın Karayipler'deki eylemlerini gözlemlemeye yönelik başarılarını arttırabilir.

Endişelerin başlıca kaynağı da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi ve ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak istediğini belirtmesi oldu. Liderler sağlık ve turizmin yanı sıra askeri işbirliğini ele aldı. Görüşme, eski üssün yeniden açılmasının yanı sıra adada başka üslerin kurulması endişesine de sebep oldu.

Diaz-Canel, Putin'in davetiyle 1-3 Kasım tarihlerinde Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. Küba lideri ayrıca Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ile de görüştü.

Trump, INF'den çıkabileceklerini açıklamıştı.