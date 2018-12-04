Rus füze uyarı sistemi hatalardan arındırılıyor

Rus erken uyarı sistemi ile diğer radarların, erken uyarı istasyonları için geliştirilen yeni kontrol yöntemi sayesinde yanlış alarm riskine karşı korunacağı belirtildi.

© Sputnik / Ilya Pitalev Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

Rus savunma şirketi RTI Systems'ten yapılan açıklamaya göre, "Mints Radyo Teknik Enstitüsü, erken uyarı radarları dahil karmaşık radyo teknik sitemlerine yönelik hızlı ve işlevsel kontrolün sağlanması için yeni yöntem geliştirildi. Yeni algoritmalar gerçek zamanda performanstan ödün vermeden radar istasyonlarının kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Bu, arıza tespit ve giderme süresini azaltacak ve ayrıca yanlış alarm riskini önleyecek" dendi.

Mints Radyo Teknik Enstitüsü Genel Direktörü Aleksandr Osipov, "Yeni yöntem sayesinde erken uyarı sistemimizin özellikleri daha da iyileşecek" diye açıkladı.

Erken uyarı sistemi, devlet ve askeri idare merkezlerini füze saldırılarına karşı uyarma amacıyla füze fırlatma ve yörüngesiyle ilgili veri alma ve dağıtma görevini yapıyor. Sistem ayrıca uzay kontrolü amacıyla uzay araçlarıyla ilgili verileri topluyor.

Rusya'nın erken uyarı sisteminin kara kısmının temelini, ‘Voronezh' ailesinden yeni nesil radar istasyonları oluşturuyor.

Erken uyarı sisteminin yanlış alarmı nükleer savaşa yol açabilir. 26 Eylül 1983 tarihinde Sovyet erken uyarı sisteminin yanlış alarmı yüzünden Moskova'ya 100 km mesafedeki Serpuhov-15 komuta merkezine ABD'nin Sovyetlere füze fırlattığı yönünde bilgi gelmişti. O gece merkezde nöbet tutan Stanislav Petrov, sistemde hata olduğunu tespit ederek nükleer savaşın çıkmasını önlemişti. Daha sonra uydularının füze sandığının bulutlardan yansıyan Güneş ışığı olduğu ortaya çıkmıştı.