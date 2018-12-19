Türkiye ve Azerbaycan generalleri askeri işbirliğini görüştü

Üst düzey askeri yetkililer, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri-teknik, askeri-medikal, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki mevcut işbirliği ve perspektifleri görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Kerim Veliyev ile Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 19 Aralık Çarşamba günü bir araya geldiği belirtildi. Görüşme, Azerbaycan heyetinin Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Askeri Diyaloğu 11. Toplantısı çerçevesinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri-teknik, askeri-medikal, askeri-eğitim ve diğer alanlardaki mevcut işbirliği ve perspektifler ele alındı.