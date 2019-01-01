Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı tüm füze birlikleri, İskender-M füze kompleksleriyle donatılacak

2019 yılında Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı tüm füze birliklerinde İskender-M füze komplekslerinin kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

© Sputnik / Pavel Lisitcin Rus ordusundan İskender-M ile gövde gösterisi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı füze birliklerinde gerçekleştirilen yeniden silahlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı tüm füze birliklerini İskender-M füze kompleksleriyle donatma süreci 2019'da tamamlanacak.

20 DAKİKADA OPERASYONA HAZIR

NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor.

500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.