Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı tüm füze birlikleri, İskender-M füze kompleksleriyle donatılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı füze birliklerinde gerçekleştirilen yeniden silahlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı tüm füze birliklerini İskender-M füze kompleksleriyle donatma süreci 2019'da tamamlanacak.
20 DAKİKADA OPERASYONA HAZIR
500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.
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