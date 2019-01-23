Dünyanın en küçük otomatik tüfeği görücüye çıktı

Dünyaca ünlü silah üreticilerinden Sig Sauer, geliştirdiği MPX Copperhead marka mini otomatik tüfeğini bir video ile tanıttı.

Yayınlanan videoda silahın uzunluğunun 37 santimetre, ağırlığının 2 kilogram olduğu ve 9 milimetrelik mermilerle çalıştığı görüldü.

The Drive portalı, üretici firmanın hem sivil, hem de askeri kullanıma yönelik iki alternatif silah geliştirdiğini, sivil kullanıma yönelik silahın daha çok tabanca görevi gördüğünü, askerler ve kolluk kuvvetleri için geliştirilen silahların üzerindeyse birkaç ek opsiyon kullanıldığını yazdı.

Buna göre ikinci alternatif olarak üretilen silahta susturucu kullanma, ayrıca ateş etme modunu değiştirme olanağı bulunuyor.

MPX Copperhead'in silah pazarındaki ilk satış fiyatı bin 600 dolar olarak belirlendi.