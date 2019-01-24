Ermenistan, Rusya ile yeni Kalaşnikof tüfekleri için anlaşan ilk ülke oldu

Rusya ve Ermenistan, Kalaşnikof şirketinin ürettiği yeni model AK-12 hafif makineli tüfeklerin satışı için sözleşme imzaladı. Kalaşnikof şirketi Genel Müdürü Vladimir Dmitriyev'e göre, Ermenistan yeni tüfekleri alacak ilk ülke olacak.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya’da 'ARMY-2018' Fuarı: Yeni Kalaşnikof ürünleri görücüye çıktı 9

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Dmitriyev, "Şimdilik, Ermenistan'ın Rusya'dan sonra AK-12 satın alacak olan ilk ülke olduğunu söyleyebilirim. Sözleşme imzalandı, şu anda yaklaşık 50 silahtan oluşacak küçük bir parti hazırlıyoruz. Ermenistan yetkilileri bunu inceleyecek, tatbikatlarda deneyecek ve umut ediyoruz ki satın almaya devam edecek" dedi.

‘Kalaşnikof' şirketinin Rusya ordu ve içişleri yetkilileriyle de temasta olduğunu bildiren Dmitriyev, bu yeni silahın yaygın bir şekilde kullanılmaya geçilmesi için erken olduğunu da söyledi.

Kalaşnikof'un 20 Aralık'ta, Rusya Savunma Bakanlığı'na ilk parti AK-12'leri teslim ettiği duyurulmuştu.