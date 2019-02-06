Rusya, Armata tankları için yeni top sistemleri geliştiriyor

'Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Teknik ve Topçu Tekniği Tedariki 2018' adlı bir kitapçık hazırlayan Rusya Savunma Bakanlığı 3. Bilimsel Araştırma Enstitüsü çalışanları, "Yerli tankların silahı, 125 milimetrelik yivsiz toplar esas alınarak üretildi. Bu toplar son 40 yılda yapılan modernizasyon çalışmaları sırasında taktik ve teknik özelliklerinin geliştirilmesini öngören bir dizi değişikliğe tabi tutuldu. Şu anda, Armata tankı için daha güçlü top imal edilmesi için çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Armata tankları 2019’da devlet testlerine başlayacak

Aralık sonunda T-14 Armata tanklarının fabrika testlerinin yakında sona ereceği ve 2019'da devlet testlerine başlanacağı duyurulmuştu.

T-14 Armata, 2. Dünya Savaşı sonrası geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. T-14'lerin kulesi, insansız olarak uzaktan kumanda edilebilirken tank mürettebatının güvenliği ise zırhlı bir kapsülle sağlanıyor. Tankın silah sistemleri arasında 125 milimetrelik yivsiz topun yanı sıra 7.62 milimetre kalibreli uzaktan kumandalı makineli tüfek de bulunuyor.

Armata tank platformu, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerinin saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.

Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin pahalı olması nedediyle çok sayıda Armata tankı almayacaklarını, bunun yerine T-72 gibi mevcut tank sistemlerini modernize ederek daha az kaynak harcanacağını belirtmişti.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ordu 2018' forumunda Uralvagonzavod silah fabrikasından 132 adet T-14 ve T-15 Armata tankı alımını öngören anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasını müteakip Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, tanklar 2021 sonuna kadar teslim edileceğini açıklamıştı.