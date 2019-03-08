ABD’li General: Rusya ve Çin’in artan potansiyeli nedeniyle orduda reformlar yapılacak

Wesley'e göre, ABD ordusu son 15 yılda esas olarak terörist gruplarla savaştığından ‘tugay sistemi'ne odaklandı.

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV ‘ABD, Rusya’yı durdurmak için Soğuk Savaş programını canlandırıyor’

Ciddi düşmanlarla mücadele etmek için, silahlı kuvvetlerin daha karmaşık bir yapıya ve savaş taktiklerine ihtiyacı olduğunu belirten Wesley büyük çaplı askeri harekatlar, özellikle tümen, kolordu ve saha orduları oluşturmayı gerektiriyor. Bu nedenle, ileriki yıllarda ABD ordusu ‘çok yönlü operasyonlar' doktrinine göre gelişmek zorunda söyledi.

Bu hafta başında Aviation Week portalı, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Direktörlüğü'nün (DARPA), Rusya'yı durdurmak için ‘Soğuk Savaş' döneminde uygulanan programı canlandırma niyetinde olduğunu yazdı.

Aviation Week'e göre, programın temelinde Assault Breaker projesi yatıyordu. Proje, ‘Soğuk Savaş' döneminde, Kızıl Ordu'nun Avrupa'ya saldırması durumunda Sovyet tanklarını durduracak akıllı ve yüksek hassasiyetli silahların geliştirilmesini öngörüyordu.