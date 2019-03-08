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18:03 08 Mart 2019
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    ABD ordusu

    ABD’li General: Rusya ve Çin’in artan potansiyeli nedeniyle orduda reformlar yapılacak

    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    Savunma
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    Savaş Becerilerini Geliştirme Merkezi Direktörü Korgeneral Eric Wesley, ABD’nin Rusya ve Çin’in artan askeri potansiyeli nedeniyle silahlı kuvvetlerinde reform yapmayı planladığını söyledi.

    Wesley'e göre, ABD ordusu son 15 yılda esas olarak terörist gruplarla savaştığından ‘tugay sistemi'ne odaklandı.

    Rusya ve ABD bayrakları
    © AFP 2018 / Mladen ANTONOV
    ‘ABD, Rusya’yı durdurmak için Soğuk Savaş programını canlandırıyor’
    Ciddi düşmanlarla mücadele etmek için, silahlı kuvvetlerin daha karmaşık bir yapıya ve savaş taktiklerine ihtiyacı olduğunu belirten Wesley büyük çaplı askeri harekatlar, özellikle tümen, kolordu ve saha orduları oluşturmayı gerektiriyor. Bu nedenle, ileriki yıllarda ABD ordusu ‘çok yönlü operasyonlar' doktrinine göre gelişmek zorunda söyledi.

    Bu hafta başında Aviation Week portalı, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Direktörlüğü'nün (DARPA), Rusya'yı durdurmak için ‘Soğuk Savaş' döneminde uygulanan programı canlandırma niyetinde olduğunu yazdı.

    Aviation Week'e göre, programın temelinde Assault Breaker projesi yatıyordu. Proje, ‘Soğuk Savaş' döneminde, Kızıl Ordu'nun Avrupa'ya saldırması durumunda Sovyet tanklarını durduracak akıllı ve yüksek hassasiyetli silahların geliştirilmesini öngörüyordu.

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    Etiketler:
    Soğuk Savaş, kolordu, tugay sistemi, terörist, Kızıl Ordu, Aviation Week, DARPA, Eric Wesley, Sovyetler Birliği, Çin, Rusya, ABD
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