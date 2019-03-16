Kayıt
19:57 16 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Financial Times: Türkiye, Rus hava savunma sistemleri almakla ABD’yi öfkelendiriyor

    © REUTERS /
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 44

    Türkiye, tartışmalı Rus hava savunma sistemlerini almakta ısrar ederek Washington’un öfkesini üstüne çekme riski alıyor. ABD güvenlik nedeniyle anlaşmayı durdurmaya çalışıyor.

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    The Economist: S-400 yüzünden Türkiye'ye üst üste ikinci yıl Amerikan yaptırımları kapıda
    ABD’li üst düzey yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini edinmeye niyetli olduğunu açıkladı. Washington’a göre, bu durum NATO müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atıyor.

    ABD, S-400 hava savunma sisteminin NATO topraklarında ortaya çıkmasını önleme umuduyla, Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satmaya çalışıyor. Washington ayrıca, Ankara’yı F-35 savaş uçaklarını vermemek ve yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

    ABD’nin Patriot’larla ilgili önerisi tartışılmaya devam ederken, Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdogan, Rus hava savunma sisteminden vaçgeçmenin sözkonusu olmadığını söyledi.

    'ABD EN AZ KAYIPLA TÜRKİYE'Yİ F-35 ALACAK ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARMANIN YOLLARINI ARIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan: S-400 konusunun ne NATO'yla ne F-35'lerle alakası yok
    Resmi yetkililerin belirttiğine göre, ABD ‘en az kayıpla’ Türkiye’yi F-35’leri alacak ülkeler listesinden çıkarmanın yollarını arıyor. ABD’li üst düzey bir yetkili, “Rusya’nın sadece Türkiye’ye değil, diğer birçok yerde de farklı ‘çörekler’ önererek ticari meselelere nasıl girdiğini görüyoruz” diyerek ABD’nin Ankara’yı Rus askeri teçhizat alımlarından vazgeçirmek için farklı alternatifler sunduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le sık sık bir araya gelmesi NATO’yu rahatsız ediyor. Türkiye ise, Orta Doğu'daki rolü giderek artmakta olan önemli bölgesel güçle işbirliğini sürdürmek zorunda olduğunu ileri sürüyor.

    ABD’li yetkililer, endişelerinin NATO müttefikleri tarafından da paylaşıldığını, durumun artık uluslararası seviyeye ulaştığını belirtiyor.

    Washington ile Ankara arasındaki gerilim yatırımcıları da rahatsız ediyor. Son haftalarda, Türk lirası yavaş da olsa dolara karşı değer kaybediyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, Türkiye, Amerikalı bir papazı tutuklanması nedeniyle kapsamlı bir para krizi yaşadı. Lira, geçen yazki rekor değer kaybı ile karşılaştırıldığında güç kazanmış olsa da, analistler Türkiye'nin dış fonlara bağımlı olduğunu ve jeopolitik şoklara karşı savunmasız kaldığı konusunda uyarıyor.

    İlgili konular:

    ABD Avrupa Komutanı 'ısrarcı': S-400 bulunduğu takdirde Türkiye'ye F-35 vermemeliyiz
    Erdoğan: S-400 konusunun ne NATO'yla ne F-35'lerle alakası yok
    'ABD, Türkiye'ye F-35 verse de, S-400'ler nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayacak'
    Etiketler:
    ABD-Türkiye ilişkileri, S-400 Füze Savunma Sistemleri, F-35, NATO, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet