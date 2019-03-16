Financial Times: Türkiye, Rus hava savunma sistemleri almakla ABD’yi öfkelendiriyor

ABD’li üst düzey yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini edinmeye niyetli olduğunu açıkladı. Washington’a göre, bu durum NATO müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atıyor.

ABD, S-400 hava savunma sisteminin NATO topraklarında ortaya çıkmasını önleme umuduyla, Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satmaya çalışıyor. Washington ayrıca, Ankara’yı F-35 savaş uçaklarını vermemek ve yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

ABD’nin Patriot’larla ilgili önerisi tartışılmaya devam ederken, Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdogan, Rus hava savunma sisteminden vaçgeçmenin sözkonusu olmadığını söyledi.

'ABD EN AZ KAYIPLA TÜRKİYE'Yİ F-35 ALACAK ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARMANIN YOLLARINI ARIYOR'

Resmi yetkililerin belirttiğine göre, ABD ‘en az kayıpla’ Türkiye’yi F-35’leri alacak ülkeler listesinden çıkarmanın yollarını arıyor. ABD’li üst düzey bir yetkili, “Rusya’nın sadece Türkiye’ye değil, diğer birçok yerde de farklı ‘çörekler’ önererek ticari meselelere nasıl girdiğini görüyoruz” diyerek ABD’nin Ankara’yı Rus askeri teçhizat alımlarından vazgeçirmek için farklı alternatifler sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le sık sık bir araya gelmesi NATO’yu rahatsız ediyor. Türkiye ise, Orta Doğu'daki rolü giderek artmakta olan önemli bölgesel güçle işbirliğini sürdürmek zorunda olduğunu ileri sürüyor.

ABD’li yetkililer, endişelerinin NATO müttefikleri tarafından da paylaşıldığını, durumun artık uluslararası seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Washington ile Ankara arasındaki gerilim yatırımcıları da rahatsız ediyor. Son haftalarda, Türk lirası yavaş da olsa dolara karşı değer kaybediyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, Türkiye, Amerikalı bir papazı tutuklanması nedeniyle kapsamlı bir para krizi yaşadı. Lira, geçen yazki rekor değer kaybı ile karşılaştırıldığında güç kazanmış olsa da, analistler Türkiye'nin dış fonlara bağımlı olduğunu ve jeopolitik şoklara karşı savunmasız kaldığı konusunda uyarıyor.