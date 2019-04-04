Rus Dışişleri: NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırması, Kiev'i yeni provokasyonlara teşvik edecek

NATO'nun Moskova ve Kiev arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle Rusya'nın Karadeniz havzasındaki faaliyetlerini kısıtlayacak bir önlem paketi hazırlama planına Rus Dışişleri'nden yanıt geldi.

Bakanlığın açıklamasında, "Önceden askeri açıdan sakin olan Avrupa'nın kuzeydoğusunu militarize eden NATO, Karadeniz'deki varlığını da artırma kararı aldı. Kara, hava ve deniz unsurları güçlendiriliyor. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, bunun Ukraynalı gemilerin güvenli geçişi için yapıldığını söylüyor. Yani bu adım, Kiev'i yeni provokasyonlara teşvik edecek" denildi.

'NATO ÜLTİMATOM DİLİ KULLANMAYA DEVAM EDİYOR'

NATO'nun resmi ağızdan Rusya'yla diyaloğa hazır olduğunu açıkladığını ancak atılan somut adımlarda bunun görülmediğini belirten bakanlık, İttifak'ın ültimatom dili kullanmaya devam ettiğini ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin temel sorunları sonuç odaklı, kapsamlı bir diyalogla çözmeye hazır olmadığını vurguladı.

'NATO DİYALOG KANALLARINI KAPALI TUTUYOR'

Bakanlık, Rusya'nın gerilimin azaltılması, güven inşa edilmesi, yanlış anlamaların önüne geçilmesi ve tehlikeli olayların riskinin azaltılmasına yönelik işbirliğine açık olduğunu da kaydederek, "Ancak NATO'dan bu yönde henüz hiçbir yapıcı inisiyatif görmüyoruz. Askeri alandaki diyalog kanalları hâlâ kapalı tutuluyor" diye ekledi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Washington'da 3-4 Nisan'da bir araya gelecek olan NATO dışişleri bakanlarının Rusya'nın Karadeniz'deki eylemlerine karşılık olarak bir dizi önlem kabul edeceklerini aktarmıştı.

Geçen yıl Ukrayna'ya ait üç askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti. Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.