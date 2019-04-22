ABD'li Senatör Menendez: Türkiye, S-400 sistemi ile yaptırımlar arasında bir seçim yapmalı

ABD'li Demokrat Senatör Robert Menendez, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri ile yaptırımlar arasında 'bir seçim yapması gerektiğini' söyledi. Ayrıca Menendez, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, ABD'nin, bu ülkedeki üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebileceğini söyledi.

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Demokrat Senatör Menendez, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400 bataryalarını planlandığı gibi satın alması halinde, 'F-35 savaş uçaklarının teslimatından gerçekten vazgeçmesi mi gerekeceği' şeklindeki soru karşısında, "F-35'leri almalarının imkânı olmayacak" dedi.

'S-400, F-35 TEKNOLOJİSİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ ELE GEÇİREBİLİR'

Topraklarına Rusya yapımı hava savunma sistemleri konuşlandırması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan başka bir çareleri kalmayacağını söyleyen Menendez, şöyle devam etti: "Burada Rusya'dan büyük bir askeri teçhizat parçası satın alınmasından bahsediyoruz. Türkiye dahil dünyadaki herkes bu eylemi için cezalandırabilir. Bir F-35'in bir S-400'ün yanına koyulmasına izin vermemizin imkânı yok. Zira S-400 sistemi, F-35'te bulunan teknolojinin özü hakkındaki bilgileri ele geçirebilir. Bu bakımdan bunun olması imkânsız."

'TÜRKİYE'YLE YAPILAN F-35 ANLAŞMASINI DESTEKÇİLERİ BİLE NET BİR BİÇİMDE BELİRTTİ'

© Sputnik / Russian Defence Ministry WSJ: ABD’yle Türkiye S-400 açmazından çıkamadı

Demokrat senatör ayrıca, Türkiye'yle yapılmış olan F-35 anlaşmasının en etkili destekçilerinin ve Türkiye'nin hâlâ bölgede önemli bir güvenlik partneri olduğuna inanan diğer ABD'li yetkililerinin de Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'leri alamayacağını net bir biçimde söylediklerini belirtti.

'BURADA YAPTIRIM İHTİMALİNDEN BAHSETMİYORUZ, YAPTIRIMLAR ZORUNLU OLACAK'

"(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan sistemi almakta ısrarcı olursa ve satın alma ile kurulma işlemlerini tamamlarsa o zaman (Kongre'ye) sunduğum yasa tasarısı kapsamında yaptırımlar getirilir. Burada yaptırım ihtimalinden bahsetmiyoruz, yaptırımlar zorunlu olacak" diyen Menendez, "İstediğimiz bu değil, o nedenle Türkiye'ye başka seçenekler önerdik. Fakat S-400 sistemi NATO mimarisiyle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / Louisa GOULIAMAKI Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'ten S-400 yorumu: Ege bölgesindeki durumu tamamen değiştirecek

Ayrıca Menendez, "Ankara'nın (kimin yanında olacağına ilişkin) seçimini yapması gerekiyor. NATO'nun önemli bir müttefiki olmaya devam edebilir, Batı'ya odaklı kalabilir ya da ayrılıp kendi yoluna gidebilir" diye ekledi.

'TÜRKİYE'DEKİ ÜSLERİMİZİ YUNANİSTAN'A TAŞIYABİLİRİZ'

Senatör, ilişkilerin kötüleşmeye devam etmesi halinde, ABD'nin Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşımayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulunca ise, bunun olacağına inanmasa da, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için üslerini taşımak da dahil olmak üzere gereken her şeyi yapabileceğini söyledi.

'İŞLERİN BU NOKTAYA VARMAYACAĞINI UMUYORUZ'

Menendez şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin yanlış yolu seçeneğine inanmıyoruz. Fakat eğer bu olursa ulusal güvenliğimizi ve müttefiklerimizin güvenliği korumak için yapabileceğimiz her şeyi yaparız. NATO'nun 5. maddesiyle belirlenen sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Üsleri ve buralardaki güçleri taşımak da dahil, bize gerekli olan her şeyi yapacağız. İşlerin bu noktaya varmamasını umuyoruz.”

RUBIO İLE ORTAK YASA TASARISI SUNDU

Menendez, geçen hafta Kongre'ye Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ile bir yasa tasarısı sunmuştu. 'Doğu Akdeniz'de Güvenlik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kanun' isimli yasa, Kıbrıs'a silah satımı yasağının kaldırılması ve S-400 planlarına devam etmesi halinde Türkiye'ye F-35 teslimatının yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar öneriyor.

ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin NATO'nunkilere entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'ye konuşlandırılacak bu sistemler üzerinden, F-35 jetleri de dahil olmak üzere NATO'nun silahları hakkında Rusya'ya bilgi sızabileceği endişesini gösteriyor.

Nitekim Türkiye'nin S-400 sistemlerinden vazgeçmemesine karşılık olarak ABD'den gelen tehdit tonlu açıklamalar son dönemde sıklaşırken, son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı alınmıştı.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.