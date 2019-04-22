ABD'li Senatör Menendez: Türkiye, S-400 sistemi ile yaptırımlar arasında bir seçim yapmalı

'S-400, F-35 TEKNOLOJİSİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ ELE GEÇİREBİLİR'
Topraklarına Rusya yapımı hava savunma sistemleri konuşlandırması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan başka bir çareleri kalmayacağını söyleyen Menendez, şöyle devam etti: "Burada Rusya'dan büyük bir askeri teçhizat parçası satın alınmasından bahsediyoruz. Türkiye dahil dünyadaki herkes bu eylemi için cezalandırabilir. Bir F-35'in bir S-400'ün yanına koyulmasına izin vermemizin imkânı yok. Zira S-400 sistemi, F-35'te bulunan teknolojinin özü hakkındaki bilgileri ele geçirebilir. Bu bakımdan bunun olması imkânsız."
'TÜRKİYE'YLE YAPILAN F-35 ANLAŞMASINI DESTEKÇİLERİ BİLE NET BİR BİÇİMDE BELİRTTİ'
'BURADA YAPTIRIM İHTİMALİNDEN BAHSETMİYORUZ, YAPTIRIMLAR ZORUNLU OLACAK'
"(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan sistemi almakta ısrarcı olursa ve satın alma ile kurulma işlemlerini tamamlarsa o zaman (Kongre'ye) sunduğum yasa tasarısı kapsamında yaptırımlar getirilir. Burada yaptırım ihtimalinden bahsetmiyoruz, yaptırımlar zorunlu olacak" diyen Menendez, "İstediğimiz bu değil, o nedenle Türkiye'ye başka seçenekler önerdik. Fakat S-400 sistemi NATO mimarisiyle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DEKİ ÜSLERİMİZİ YUNANİSTAN'A TAŞIYABİLİRİZ'
Senatör, ilişkilerin kötüleşmeye devam etmesi halinde, ABD'nin Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşımayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulunca ise, bunun olacağına inanmasa da, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için üslerini taşımak da dahil olmak üzere gereken her şeyi yapabileceğini söyledi.
'İŞLERİN BU NOKTAYA VARMAYACAĞINI UMUYORUZ'
RUBIO İLE ORTAK YASA TASARISI SUNDU
Menendez, geçen hafta Kongre'ye Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ile bir yasa tasarısı sunmuştu. 'Doğu Akdeniz'de Güvenlik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kanun' isimli yasa, Kıbrıs'a silah satımı yasağının kaldırılması ve S-400 planlarına devam etmesi halinde Türkiye'ye F-35 teslimatının yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar öneriyor.
ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin NATO'nunkilere entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'ye konuşlandırılacak bu sistemler üzerinden, F-35 jetleri de dahil olmak üzere NATO'nun silahları hakkında Rusya'ya bilgi sızabileceği endişesini gösteriyor.
Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.
Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.
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