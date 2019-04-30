Rus askeri ihracat şirketi: Türkiye’nin kendi hava savunma sistemini üretmesi için istişare yürütüyoruz

© AA / Murat Çetinmühürdar IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un genel müdür yardımcısı Sergey Ladıgin, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında Sputnik'e demeç verdi.

"Türk savunma sanayisi temsilcileri ile bu alanda yüksek teknoloji işbirliği yapmayı görüşüyoruz" diyen Ladıgin şöyle devam etti: "Bu görüşmelerde ele aldığımız iki ayrı konu var: Hem S-400'lerin belirli parçalarının Türkiye'de üretilme ihtimalini değerlendiriyoruz hem de Türkiye'nin menfaatleri için ulusal yeni bir hava savunma sistemi geliştirilmesi için istişaraler yürütüyoruz."

Bunun, yepyeni bir hava savunma sisteminin geliştirilmesi için çalışmalara başlandığı anlamına geldiğini söyleyen Ladıgin "S-400'lerden bahsetmiyorum, bu, Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir sistem. Türkiye ile istişarelerini ve ortak çalışmasını yaptığımız şey bu" ifadelerini kulland