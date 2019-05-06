Modernizasyonu devam eden Amiral Nahimov kruvazörü ABD basınında

© Sputnik / Vitaliy Ankov ABD'de yayınlanan askeri dergi, Rus kruvazörünü dünyanın en iyi savaş gemileri listesine aldı

Modernizasyon sürecinde gemideki donanımların nasıl değişeceğini analiz eden dergi, Amiral Nahimov’un modernizasyondan sonra Rusya’nın dünyanın en güçlü savaş gemisine sahip olacağını belirtti.

Öncelikle gemideki hava savunma sisteminin zamanın gerekliliğine göre yenileneceğini belirten dergi, S-300 füzesavar sistemlerinin denizde kullanılan daha modern S-400’lerle değişeceğini, bu sayede kruvazörün sıradan jetlerin yanı sıra ‘hayalet uçakları’, hipersonik hızla ilerleyen balistik füzeleri ve seyir füzelerini 400 kilometre gibi uzak mesafelerden yakalayabileceğini vurguladı. Kruvazörün bu şekilde havadan gelen tehditlere karşı neredeyse kusursuz bir savunması olacağı kaydedilen makalede, ayrıca geminin kıyıdaki kentleri ya da dost kuvvetlerini hava savunması şemsiyesi altında koruyabileceğine vurgu yapıldı.

Hava savunma sistemlerine ait fırlatma rampaları sayısının 96 adet olarak sabit bırakılacağına dikkat çeken Military Watch, bunun aynı gemide konuşlanan ‘karadan havaya’ sınıfı füzelerden oluşan en büyük cephanelik olacağının altını çizdi.

Mevcut Kortik ve Osa-M uçaksavar füze ve topçu sistemlerinin Pantsir-ME ve Redut gibi daha modernleriyle değiştirileceği ifade edilen yazıda, ABD Donanması’nın şu anda genel olarak kullandığı Harpoon ve Tomahawk gibi nispeten eski seyir füzelerinin böyle bir sıra savunma sistemini aşmasının son derece zor olacağı kaydedildi.

Amiral Nahimov kruvazörünün taarruz imkanlarının daha da genişletileceğini vurgulayan dergi, daha önceden bu gemide bulunan 20 adet P-700 Granit füzesinin özellikleri bakımından modern talepleri karşılasa da modernizasyon sonrasında 20 rampanın yerine Oniks, Kalibr füzelerinin ve belki de Tsirkon adlı hipersonik füzelerin kullanılabileceği 80 adet dikey fırlatma rampasının geleceğini aktardı.

Yazar, proje 1144 kapsamındaki füze kruvazörlerine yapılan modernizasyonun, yeni bir gemi inşa etmektense Rusya’nın daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde en modern savaş gemilerine sahip olmasına imkân tanıdığının altını çizdi.