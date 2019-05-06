Modernizasyonu devam eden Amiral Nahimov kruvazörü ABD basınında

Öncelikle gemideki hava savunma sisteminin zamanın gerekliliğine göre yenileneceğini belirten dergi, S-300 füzesavar sistemlerinin denizde kullanılan daha modern S-400’lerle değişeceğini, bu sayede kruvazörün sıradan jetlerin yanı sıra ‘hayalet uçakları’, hipersonik hızla ilerleyen balistik füzeleri ve seyir füzelerini 400 kilometre gibi uzak mesafelerden yakalayabileceğini vurguladı. Kruvazörün bu şekilde havadan gelen tehditlere karşı neredeyse kusursuz bir savunması olacağı kaydedilen makalede, ayrıca geminin kıyıdaki kentleri ya da dost kuvvetlerini hava savunması şemsiyesi altında koruyabileceğine vurgu yapıldı.
Hava savunma sistemlerine ait fırlatma rampaları sayısının 96 adet olarak sabit bırakılacağına dikkat çeken Military Watch, bunun aynı gemide konuşlanan ‘karadan havaya’ sınıfı füzelerden oluşan en büyük cephanelik olacağının altını çizdi.
Mevcut Kortik ve Osa-M uçaksavar füze ve topçu sistemlerinin Pantsir-ME ve Redut gibi daha modernleriyle değiştirileceği ifade edilen yazıda, ABD Donanması’nın şu anda genel olarak kullandığı Harpoon ve Tomahawk gibi nispeten eski seyir füzelerinin böyle bir sıra savunma sistemini aşmasının son derece zor olacağı kaydedildi.
Yazar, proje 1144 kapsamındaki füze kruvazörlerine yapılan modernizasyonun, yeni bir gemi inşa etmektense Rusya’nın daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde en modern savaş gemilerine sahip olmasına imkân tanıdığının altını çizdi.
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