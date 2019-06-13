Alman medyası, Rus ‘Kıyamet Günü silahını’ anlattı

Gernot Kramper imzalı yazıda, Rusya’nın hiper sonik silah alanında üstünlüğe sahip olduğu, bu durumun Moskova’ya silahlanma yarışında lider olduğunu söyleme hakkını verdiği kaydedildi.

Haberde, "Bu füze savunma sistemi, olası nükleer savaşa özel geliştirildi ve ABD füzelerini engellemek ve Moskova ile diğer şehirleri korumak için tasarlandı" ifadeleri kullanıldı.

Rus füzesi için 'dünyanın en hızlısı' diyen Kramper, "PRS-1M, gerçek bir Kıyamet Günü silahı, sadece dünyayı yıkacak savaşta kullanılabilir" diye yazdı.