Defense News, F-35'in noksanlarını anlattı

Defense News dergisi, ABD’nin yeni nesil savaş uçağı F-35’in donanma ve deniz piyadeleri için tasarlarının modelinin büyük noksanlara sahip olduğunu yazdı.

F-35’in yüksek irtifalarda süpersonik hızla uçuş yapmasının ancak kısa sıçrayışlarla mümkün olduğu aktarılan haberde, aksi takdirde uçağın hasar alabileceği ve görünmezlik yeteneğini kaybedebileceği ifade edildi.

Derginin eline geçen belgelere göre, bu soruna birinci kategori verildi. Ama ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu sorunu çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Dergi, sorunların uçağın planörü ve kaplaması ve ayrıca kuyruk kısmındaki antenlerle ilgili olduğunu aktardı.

Bu sorunlar ilk olarak 2011 sonlarında tespit edilmişti. 1.3-1.4 Mach hızla uçan F-35B’in steals-kaplama kabarmıştı. F-35C de yapısal hasar almıştı.

Pentagon’un F-35 programının başkanı Koramiral Mat Winter, hükümetin bu noksanları tamamen ortadan kaldırma niyetinde olmadığını ve ek riskler için sorumluluk almaya hazır olduğunu açıkladı. Bunun sebebi olarak da bu tür sorunların, savaş uçağının kapasitesinin sınırında çalıştığı sırada tespit edilmesi gösterildi.

Tüm açıklamalara rağmen Pentagon, F-35B ve F-35C için 1.2 Mach hızla yapılan uçuşlar için zaman sınırı belirledi.