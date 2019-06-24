Çavuşoğlu: ABD'den hangi yaptırım kararı gelirse gelsin S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının müzakereye açık olmadığını bir kez daha vurgulayarak, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin S-400’lerle ilgili tutumunu anlamakta zorluk çektiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye ABD’nin bir ürünü ‘al’ dediğinde alacak, 'Alma' dediğinde almayacak bir ülke değildir" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Hangi yaptırım olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400’ü aldık. Türkiye’nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var. NATO Türkiye hava sahasının sadece yüzde 30’unu koruyor. Biz kendi güvenliğimiz için kendi ihtiyacımızı karşılamak durumundayız. Keşke ABD’den alabilseydik. Trump ile Cumhurbaşkanımız konuşacak. Trump’la konuşulduğunda Trump durumu gayet iyi anlıyor ama ABD’den her zaman olduğu gibi farklı farklı sesler geliyor" dedi.