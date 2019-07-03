İki NATO gemisi daha Karadeniz’e girdi

İki NATO savaş gemisinin daha Karadeniz’e girdiği belirtildi. Gemiler, Sea Breeze-2019 tatbikatına katılmak üzere Ukrayna’ya gidiyor.

Bosphorus Observer gözlem sitesinin aktardığına göre, İngiltere Donanması’na ait HMS Duncan destroyeri ile Kanadalı HMCS Toronto firkateyni Çanakkale Boğazı, Marmara Deniz ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girdi.

​Gemiler, Ukrayna ve ABD’nin ortak deniz tatbikatı olan Sea Breeze-2019’a katılacak.

Ukrayna, 12 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikata yaklaşık 30 gemi, 30 hava aracı ve 900’den fazla askerin katıldığını bildirmişti.