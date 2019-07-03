İki NATO gemisi daha Karadeniz’e girdi

Bosphorus Observer gözlem sitesinin aktardığına göre, İngiltere Donanması’na ait HMS Duncan destroyeri ile Kanadalı HMCS Toronto firkateyni Çanakkale Boğazı, Marmara Deniz ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girdi.
Halifax class @RCN_MRC frigate @SNMG_2 flagship HMCS Toronto & @RoyalNavy Type45 Daring class destroyer @HMSDuncan transited Dardanelles towards Marmara en route to participate @ExSeaBreeze 📷 @LeCetin pic.twitter.com/WigaQpAvpJ— Yörük Işık (@YorukIsik) 2 Temmuz 2019
Gemiler, Ukrayna ve ABD’nin ortak deniz tatbikatı olan Sea Breeze-2019’a katılacak.
Ukrayna, 12 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikata yaklaşık 30 gemi, 30 hava aracı ve 900’den fazla askerin katıldığını bildirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)