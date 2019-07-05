Stoltenberg'den Rusya'ya INF'yi 'kurtarma' çözümü: Füzelerini imha et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’ya en kısa sürede 9М729 füzelerinden kurtulmayı teklif etti. Stoltenberg, bunun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) kurtaracağını söyledi.

Daha önce NATO temsilcileri, 9М729 füzesinin INF’yi ihlal ettiğini defalarca dile getirmişti.

Bu suçlamaları reddeden Rusya, 9M729 füzesinin belirlenen kısıtlamayı aşan bir menzilde geliştirilmediğini ve test edilmediğini kaydetmişti.

Rusya’nın 1987 yılında, birkaç hafta içinde seyir füzeleri ile orta menzilli füzelerini imha etmeyi başardığını söyleyen Stoltenberg, "Moskova, anlaşmaya uygun olmak istiyorsa aynısını şimdi de yapabilir" diye ekledi.

'AVRUPA'DAKİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ RUSYA'YA KARŞI DEĞİL'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa’daki füze savunma sistemlerinin Rusya’ya karşı olmayacağını belirtti.

Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, NATO ülkelerinin, INF Anlaşması’nın durdurulmasına yanıt olarak füze savunma sistemini geliştirme konusunu değerlendirmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna, “Füze savunma, Rusya’ya karşı değil, Rus kıtalararası balistik füzeleri vurma kabiliyetine sahip değil” yanıtını verdi.

Stoltenberg, “Bu sistem, Avrupa-Atlantik bölgesi dışındaki tehditlere karşı, bu halen öyle” diye ekledi.