Stoltenberg'den Rusya'ya INF'yi 'kurtarma' çözümü: Füzelerini imha et

Bu suçlamaları reddeden Rusya, 9M729 füzesinin belirlenen kısıtlamayı aşan bir menzilde geliştirilmediğini ve test edilmediğini kaydetmişti.
Rusya’nın 1987 yılında, birkaç hafta içinde seyir füzeleri ile orta menzilli füzelerini imha etmeyi başardığını söyleyen Stoltenberg, "Moskova, anlaşmaya uygun olmak istiyorsa aynısını şimdi de yapabilir" diye ekledi.
'AVRUPA'DAKİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ RUSYA'YA KARŞI DEĞİL'
Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, NATO ülkelerinin, INF Anlaşması’nın durdurulmasına yanıt olarak füze savunma sistemini geliştirme konusunu değerlendirmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna, “Füze savunma, Rusya’ya karşı değil, Rus kıtalararası balistik füzeleri vurma kabiliyetine sahip değil” yanıtını verdi.
Stoltenberg, “Bu sistem, Avrupa-Atlantik bölgesi dışındaki tehditlere karşı, bu halen öyle” diye ekledi.
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