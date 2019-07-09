Rusya: Hindistan’a S-400 sevkiyatına 2020’de başlayabiliriz

Drojjov, “Sürecin nasıl işleyeceği konusunda taraflar mutabık, umuyorum ki Hindistan da ödemeyi en kısa sürede tamamlar” açıklamasını yaptı ve ekledi: “Yıl içerisinde bir peşinat ödenmesi durumunda, gelecek 24 ay içerisinde ilk bataryalar tedarik edilecektir.”
Rusya'dan S-400 sistemi teslim alan ilk yabancı ülke Çin'di. Türkiye ve Hindistan da Rusya ile S-400 anlaşması imzalamış ülkelerden. Ancak ABD, Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülkenin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin kendi Patriot sistemiyle entegre edilemeyeceği endişesini gösteriyor.
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