Rusya: Hindistan’a S-400 sevkiyatına 2020’de başlayabiliriz

FSVTS Başkan Yardımcısı Drojjov, Hindistan’ın S-400 hava savunma sistemlerinin ödemesini yıl sonunda avans olarak yapmasını beklediklerinin açıkladı. Eğer süreç beklenildiği gibi işlerse, Rusya bataryaların sevkiyatına 2020’de başlayacak ve teslimat 2025 tamamlamış olacak.

Drojjov, “Sürecin nasıl işleyeceği konusunda taraflar mutabık, umuyorum ki Hindistan da ödemeyi en kısa sürede tamamlar” açıklamasını yaptı ve ekledi: “Yıl içerisinde bir peşinat ödenmesi durumunda, gelecek 24 ay içerisinde ilk bataryalar tedarik edilecektir.”

Rusya'dan S-400 sistemi teslim alan ilk yabancı ülke Çin'di. Türkiye ve Hindistan da Rusya ile S-400 anlaşması imzalamış ülkelerden. Ancak ABD, Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülkenin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin kendi Patriot sistemiyle entegre edilemeyeceği endişesini gösteriyor.