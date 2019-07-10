Rusya, en yeni nükleer uçak gemisi projesi 'Lamantin'i tanıttı

St. Petersburg merkezli Nevskoe Tasarım ve Mühendislik Bürosu, 11430E projesi kapsamında geliştirilecek olan 'Lamantin' nükleer uçak gemisi projesini St. Petersburg'daki Uluslararası Askeri Denizcilik Fuarı'nda tanıttı.

Son dönemde savunma alanındaki eşsiz çalışmalarıyla büyük yankı uyandıran Rusya, yeni uçak gemisi için çalışmalarını hızlandırdı.

Nevskoe Tasarım ve Mühendislik Bürosu, 'Lamantin' nükleer uçak gemisinin maketini Uluslararası Askeri Denizcilik Fuarı'nda ilk kez kamuoyuna sundu.

Nevskoe Tasarım ve Mühendislik Bürosu'nun standında sunulan materyallere göre nükleer tahrik birimine sahip olan 'Lamantin', 80.000-90.000 ton taşıma kapasitesine, 350 metre azami uzunluğa ve 120 gün denizde kalma kabiliyetine sahip olacak.

30 knot hıza ulaşabilecek ve 50 yıl hizmet sunacak uçak gemisinde, 800'ü hava görev kuvveti askerleri olmak üzere 2800 kişi personel görev yapacak.