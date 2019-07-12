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11:13 12 Temmuz 2019
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    Milli Savunma Bakanlığı: S-400 teslimat süreci başladı

    © AA / Sefa Karacan
    Savunma
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    Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin naklinin başladığını açıkladı.

    © İHA /
    Erdoğan: S-400'ler uçakla getirilecek, ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun
    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

    'SİSTEM BÜTÜNÜYLE HAZIR OLDUKTAN SONRA KULLANIMA BAŞLANACAK'

    S-400
    © Sputnik /
    Kremlin: Türkiye’ye S-400 teslimatı süreci plana göre ilerliyor
    Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi:

    "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."

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    Etiketler:
    Savunma Sanayi, Rosoboronexport, Ankara, S-400, Milli Savunma Bakanlığı, Rusya, Türkiye
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