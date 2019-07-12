Milli Savunma Bakanlığı: S-400 teslimat süreci başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin naklinin başladığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.https://t.co/Jp27tuzPJb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2019

'SİSTEM BÜTÜNÜYLE HAZIR OLDUKTAN SONRA KULLANIMA BAŞLANACAK'

Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi:

"Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."