'S-400 ile 'gökyüzümüzde ne kadar güvendeyiz' sorusu tarih oluyor'

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "S-400’lerle barışı ve milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz" sözlerine Türk bilim insanlarından destek geldi.
F-16’larda kullanılan radar sinyalinin tasarımcısı olan, halihazırda milli askeri çip, İHA’ların birbiriyle haberleşmesi, 6G, milli radar ve yerli işlemci üzerine çalışmalar sürdüren Doç. Dr. Özdemir, kamuoyunda S-400’lerin yanlış algılandığını belirtti.
'TOPRAKLARIMIZDA BİZDEN GİZLİ HİÇBİR YAPI VE TEHDİT KALMAYACAK'
Özdemir, ABD’nin S-400 alımına neden karşı geldiğine ilişkin, "S-400 yukarıdaki gözümüz olacak. Sistemin birçok farklı frekans bantlarındaki gözlem kabiliyeti sayesinde topraklarımızda bizden gizli hiçbir yapı ve tehdit kalmayacak. İstanbul Levent’teyseniz büyük binaları görürsünüz. Ancak Silivri’deyken Levent’e uçan sineği göremezsiniz. Yani büyük füzeleri tespit edebilirsiniz. Ancak önemli olan küçük olduğu kadar taktiksel uçan ve radara yakalanması çok zor olan F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını da yakalayabilmektir. İşte S-400’ler bu alanda uzman. Türkiye S-400’lerle toprağının her karışının kontrolünün yanı sıra kendi hava sahasının güvenliğini de sağlamış oldu" ifadelerini kullandı.
'BİZE KENDİ SINIRLARIMIZDA DAHA RAHAT NEFES ALDIRACAK'
Medipol’de mikrodalga mühendisliği üzerine çalışan güçlü bir ekibin ve bölümün olduğunu açıklayan Prof. Dr. Arvas, "Ekipte F-16 gibi uçaklarda kullanılan bazı hassas mikrodalga devrelerinin tasarım, imalat ve testlerinde bulunan değerli isimler var" ifadelerini kullandı.
Arvas, mikrodalga frekansları üzerindeki çalışmalarda Türkiye’nin geldiği noktayı şöyle aktardı:
"Haberleşmede, sağlıkta, üretimde, rezerv çıkarmada ama en önemlisi milli savunmada mikrodalga frekansı kullanıyoruz. Görüntülü haberleşmenin süresi azalıyor. Pasif radar sistemiyle sinyal göndermeden hava araçlarının, yerini, rotasını ve niyetini tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra ekibimle birlikte tasarımı tamamen bize ait olan duvar ötesi radar projesini sonuçlandırdık. Duvarın arkasında insan mı, silah mı var belirledik. Bu teknolojiler bize kendi sınırlarımızda daha rahat nefes aldıracak."
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