Savunma Sanayi Başkanı Demir: ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Su-35 ve Su-57'lerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" dedi. Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ile süren F-35 kriziyle ilgili son bilgileri paylaşan Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi. F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarındanız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da incelemelerde bulunduğu Su-35 ve Su-57'lerle ilgili de konuşan Demir, "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" ifadesini kullandı.

Demir, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili, "Yıl sonuna kadar sistemi TSK emrine vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'F-35 KONUSUNDA ŞU AN TOP ABD'DE'

F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz.

© AA / Cem Özdel Çavuşoğlu: Rusya’dan uçak aldığımızı söylemedik, F-35 programının bir parçasıyız

Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık. F-35 konusunda şu an top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

'ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?'