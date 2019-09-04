Savunma Sanayi Başkanı Demir: ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da incelemelerde bulunduğu Su-35 ve Su-57'lerle ilgili de konuşan Demir, "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" ifadesini kullandı.
Demir, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili, "Yıl sonuna kadar sistemi TSK emrine vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.
Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'F-35 KONUSUNDA ŞU AN TOP ABD'DE'
- F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz.
- Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık. F-35 konusunda şu an top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.
- S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.
'ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?'
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Türkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor. HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap 'Şaka mı yapıyorsunuz?' olacaktır.© AA / Sefa Karacan
- F-35 projesinde Türk firmalarının yerine firma bulabilmek için ABD 500-600 milyon dolar tutarında para harcayacak. bunun sonucunda uçak başına ek 8 milyon dolar ek maliyet geliyor.
- Milli Muharip Uçak için çalışmaları hızlandırdık. Rüzgar testlerine başladık.
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