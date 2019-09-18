Stoltenberg, Rusya’yı yeni füzeler geliştirmekle suçladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “bağımsız istihbaratı” kaynak göstererek Rusya’nın, geçtiğimiz ağustos ayında yürürlükten kalkan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal eden yeni füzeler “geliştirmeye ve yerleştirmeye” devam ettiğini ileri sürdü.

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Stoltenberg, “Sorun şu ki, Rusya birkaç yıl önce, nükleer potansiyele sahip orta menzilli füzeleri geliştirmeye ve Avrupa’ya yerleştirmeye başladı. Bu füzeler taşınabiliyor, bu yüzden tespit edilmesi zor. Bu füzeler, uyarı süresini ve dolayısıyla nükleer silahı kullanma eşiğini azaltıyor” ifadelerini kullandı.

ABD, “Rusya’nın anlaşmayı uygulamaya dönmemesi durumunda” INF’den çekileceğini duyururken tüm NATO müttefiklerinin destek verdiğini hatırlatan Stoltenberg, “Ama Rusya uygulamaya dönmedi, anlaşmayı ihlal ederek bu yeni silahları geliştirmeye ve yerleştirmeye devam ediyorlar” dedi.

Bununla birlikte sözlerini destekleyecek hiçbir somut delil sunmayan Stoltenberg, sadece belirsiz “bağımsız istihbarata” işaret etti.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın ABD’den farklı olarak orta ve kısa menzilli füzeleri test etmediğini ve bu füzelere sahip olmadığını, ABD’nin Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerine bu tür silah yerleştirilmediği sürece böyle bir adım atmayacaklarını açıklamıştı.