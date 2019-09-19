National Interest, Rusya'nın geliştirip ordunun hizmetine sokmadığı T-95 süper tankını anlattı

SSCB'nin Soğuk Savaş'ın sonlarında modern NATO tanklarından daha gelişmiş olan ve 'Object 195' olarak da adlandırılan T-95 süper tankının prototipini geliştirdiği ancak Rusya'nın daha sonra bu tankları kullanmadığı belirtildi.

National Interest yazarı Charlie Gao, Soğuk Savaş döneminde SSCB tarafından geliştirilen ancak ordunun hizmetine sunulmayan T-95 tankını konu alan bir yazı kaleme aldı.

Rusya'nın T-95 projesini geliştirme çalışmalarını 2010 yılına sürdürdüğünü ancak daha modern T-14 Armata tankını geliştirmek için T-95 projesinden vazgeçtiğini belirten Gao, bazı Rus askeri uzmanların T-95'in daha güçlü bir tank olduğu görüşünü savunduğunu aktardı.

T-95 projesinin tüm NATO zırhlı araçlarını geride bırakacak bir araç inşa etmek için başlatıldığını ve tasarımcıların tankın içine üç kişilik mürettebat kabini koyduğunu ve otomatik kule tasarladığını anımsatan Gao, "Bu fikir, T-14'te de uygulandı. Ayrıca T-95'teki aktif koruma sistemi de T-14'e aktarıldı. T-95'in kulesi daha yüksekti ve bu, dikey ateş aralığını önemli oranda genişletiyordu. T-95, muhtemelen nükleer mühimmat da dahil olmak üzere her türlü top mermisini ateşleyebilen 152 mm'lik 2A83 tipi fırlatıcıyla donatılmıştı" ifadelerini kullandı.

Gao, T-95'in yüksek ölçeklendirme seviyeli termal, optik ve radarlı dürbünlerle donatıldığını ve İHA'lar ve çeşitli araçlar yardımıyla görüş alanı dışındaki hedefleri imha edebileceğini de anlattı.

Gao, yazısının sonunda T-95'teki bazı özelliklere sahip olmasa da T-14'ün her şeye rağmen 'kazanan tarafta' olduğunu, zira 2010 yılından beri teknolojide büyük atılımlar yapıldığını vurguladı.