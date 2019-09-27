'Türkiye, Putin'in moratoryum teklifini inceliyor'

Türkiye’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa ve diğer bölgelerde orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırmasına moratoryum uygulama teklifini inceleceği belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus medyasına yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yolladığı mektubun içerdiği teklifler titizlikle incelendikten sonra gereken değerlendirmeler yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Kommersant gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, INF’nin yürürlükten kalkması sonrası NATO ülkeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye yazı göndererek orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunduğunu bildirmişti.

İlgili mektubun, NATO ülkeleri dışında Çin gibi bazı diğer ülkelerin liderlerine de iletilmişti.