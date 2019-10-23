Su-27, Rusya sınırına yaklaşan B-52H bombardıman uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 Ekim’de Karadeniz üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağının önce Rus hava kontrol araçları tarafından izlemeye alındığı, Rus sınırına yaklaştığında ise Su-27 savaş uçaklarının önleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Su-27’nin ABD’ye ait B-52H bombardıman uçağını Rusya karasularından uzaklaştırdıktan sonra Kırım’daki hava üssüne geri döndüğü bilgisine yer verildi.

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının “Avrupalı müttefikler ve ortaklarla işbirliği için entegrasyon ve hazırlık” tatbikatı çerçevesinde, Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

PlaneRadar uçuş gözlem portalı ise, 19 Ekim’de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombalama simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor. Mart ayında da B-52H uçakları Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama simülasyonu gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin ilgili birimlerini bu faaliyetlere son vermeye birçok kez davet etmesine rağmen bu çağrıya olumlu yanıt alamadı.