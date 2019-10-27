'Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkmaya karar verdi'

Wall Street Journal gazetesi, Washington idaresindeki iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump’ın, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’nda çıkma niyetini içeren bir belgeyi imzaladığını ileri sürdü.

Beyaz Saray, bu bilgiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Henüz nihai kararın alınmadığı kaydedilen haberde, bu anlaşmaya karşı çıkan yetkililerin, anlaşmanın Rusya’ya ABD’de istihbarat toplama imkanı sağladığını savunduğu ifade edildi.

Kaynaklar, Moskova’nın 20 Eylül 2019 tarihinde Rusya’nın batısında anlaşma kapsamında uçuş yapmak isteyen ABD ve Kanada’ya engel olduğunu iddia etti.

"Rusya’dan farklı olarak anlaşmadaki taahhütlerimizi hayata geçirmeye ve onlara tamamen uymaya devam ediyoruz" diyen kaynaklardan biri, Moskova’nın tam olarak hangi ihlallerle suçlandığını açıklamadı.

Açık Semalar Anlaşması, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.