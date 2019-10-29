Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi'ndeki 3 bin askere ani denetim emri verdi

Rusya Doğu Askeri Bölgesi basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı Özel Komitesi, Amur Bölgesi, Yahudi Özerk Bölgesi ve Habarovsk Krayı'nda görev yapan ve 'Udarnıye' unvanı almaya aday birliklerin hazırlık durumunu değerlendirmek için ani denetim emri verdi.

Yaklaşık 20 birim ile 1 füze birliğinden 3 binden fazla askerin katıldığı ani denetimde 400 askeri teçhizat kullanıldı.

Komite, değerlendirmesini askeri hazırlık ve askeri teçhizatın durumu da dahil 15 gösterge üzerinden yapıyor. Askerler, ordunun envanterine kısa süre önce dahil edilen T-80BV ve T-72BZ tankları ile BMP-2 tipi piyade araçlarıyla atış becerilerini sergiliyor.

'Udarnıye' unvanı, askeri kabiliyetleri en yüksek birliklere Rusya Savunma Bakanı'nın talimatıyla veriliyor.