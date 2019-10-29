Pentagon, 478 adet F-35 için sözleşme imzaladı

Pentagon, 478 adet beşinci nesil F-35 avcı bombardıman uçağı için Lockheed Martin ile 34 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı ile Lockheed Martin, önemli bir ilerleme kaydederek 478 savaş uçağı için 34 milyar dolarlık sözleşme imzaladı” dedi.

Düşük görünürlülük teknolojisiyle tasarlanmış olan F-35 savaş uçakları, nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip. Uçağın üretiminde ABD’yle birlikte Avustralya, İngiltere, Danimarka, İtalya, Kanada, Hollanda, Norveç ve Türkiye yer alıyor. İsrail ve Japonya da bu uçağın alıcıları arasında bulunuyor.