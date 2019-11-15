Rusya’da demiryolu tabanlı Yars füzesi geliştirildi

Topol-M, Yars ve Bulava gibi stratejik füzeleri geliştiren enstitünün baş tasarımcısı Solomonov, “Topol-M füze sistemini geliştirdik. Şimdi de mobil, yeraltı ve demiryolu gibi farklı konuşlandırma türleri için standart füze sistemi Yars’ı geliştiriyoruz” dedi.

Solomonov, Borey sınıfı denizaltıların donatıldığı Bulava deniz stratejik füze sisteminin de aynı füzelere entegre edildiğini belirtti.

Diğer yandan, balistik füzeler için yapılması planlanan demiryolları projesi Barguzin dondurulmıuş durumda. 2018’e kadar tamamlanması öngörülen proje, 2017 yılında askıya alınmıştı.

Molodets füzelerine sahip Sovyet askeri demiryolu füze kompleksi 2005 yılında START-2 anlaşması kapsamında kullanımdan kaldırıldı. Ancak, bu anlaşmanın yerini alan START-3, bu tür füze sistemlerinin geliştirilmesini yasaklamıyor.

Görünüm açısından sıradan bir yük treninden ayırt edilemeyecek biçimde tasarlanmış olan Barguzin füze kompleksine ait vagonlarda her biri 550 kiloton güce sahip 30 savaş başlığı taşıyan üç adet kıtalararası balistik füze bulunuyor. Trende ayrıca, komuta merkezi, teknolojik ve teknik sistemler, iletişim araçları ve görev yapan personel bulunuyor.

Nükleer bir savaş tehdidi durumunda, raylı füze sistemi ‘nöbet’için demiryollarındaki diğer trenlerin trafiğine karışıyor. Askeri aracı kullanma talimatı gelmesi halinde, tren durup fırlatışa hazırlanmaya başlıyor. Üç vagonun üstündeki kanatlar yanlara açılarak içlerine gizlenmiş olan mekanizmalar füze fırlatma konteynerleri dikey pozisyona getiriyor. Birkaç dakika içinde füze ateşleniyor.