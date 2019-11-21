Dünyanın en güçlü top sistemlerinden biri böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, dünyanın en güçlü toplarından biri olarak gösterilen 2S7M Malka’nın test edildiği anın görüntülerini yayınladı.

Malka top sistemi, Rusya’nın Kuzbass bölgesindeki atış talimlerine katıldı. Toplar, 30 kilometre mesafedeki hedefleri vurdu.

Talimde, yeni bir isabet yöntemine başvurulduğu kaydedildi. Vuruşlar, açık konumdan üst açı grubuyla noktasal olarak yapıldı. Atış tanzimi, Orlan-10 insansız hava araçları yardımıyla yapıldı.



2S7M Malka, 1980’lerde geliştirilen ve halen dünyanın en güçlü toplardan biri olarak gösterilen 2S7 Pion’un modernize edilen versiyonu. Yeni top sistemi, cephe hattının gerisinde derin bölgede kalan düşman hedeflerini vurma amacıyla geliştirildi.

Malka’nın en büyük özelliği, nükleer başlıklı mühimmat kullanabilmesi.