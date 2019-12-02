National Interest, Sovyet yapımı en sıra dışı otomatik tüfekleri anlattı

‘Uzaylılar hakkındaki filmlere' benzeyen TKB-011 ve TKB-022 otomatik tüfek örneklerinin anlatıldığı yazıda, söz konusu silahların, ateşleme mekanizmasının ve şarjörün tetiğin arkasına yerleştirildiği ‘bullpup’ şemasına göre geliştirildiğine dikkat çekildi.

Otomatik tüfeklerin bu dizaynının silahın kısa kalmasını sağlasa da çok uzun ya da kısa kollara sahip atıcılara sorun yaratabileceğini belirten uzmanlar, ayrıca dipçiğe yerleştirilen şarjörün silahın ağırlık merkezini kaydırdığını ve tüfeği hantallaştırdığını vurguladı.

Diğer bir ‘tuhaf’ silah örneği olarak TKB-0146 tüfeğini gösteren yazarlar, bu modelin otomatik moda geçirildiği zaman bir defada yaklaşık 2 bin atış yapabildiğini, ancak sonuç olarak aşırı miktarda mühimmat tüketmesi nedeniyle orduya teslim edilmediğini ifade etti.

Yine ‘bullpup’ şemasına göre projelendirilen TKB-059 prototipini de anan yazarlar, bu otomatik tüfekte atış yoğunluğunun arttırılmasını amaçlayan 3 namlunun yer aldığına ve her namluya ayrı ayrı mermi veren üçlü iç bölmeli şarjörün bulunduğuna dikkat çekti.

Deneysel amaçlı geliştirilen bu modellerin bir türlü orduda kullanılmadıklarına dikkat çeken dergi, ancak buna rağmen sıra dışı örneklerin bir tür test platformuna dönüştüğünü ve Sovyet silah ustalarının elindeki olanakların genişlemesini sağladıklarını vurguladı.