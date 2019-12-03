ABD, Rusya ile stratejik istikrar görüşmelerine hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun uluslararası güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önlemeden sorumlu yardımcısı Christoper Ford, yakın bir zamanda Rusya ile stratejik istikrar görüşmelerine başlayacaklarını belirtti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Ford, stratejik istikrar, Açık Semalar Anlaşması ve Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START) konularında bilgi verdi.

Ford, ABD’nin Rusya ile stratejik istikrar konusundaki bir sonraki görüşmeye hazır olduğunu belirterek, bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı almadığına vurgu yapan Ford, Rusya’nın söz konusu anlaşmanın hükümlerine uymadığını ve Washington’ın durumu yakından takip ettiğini kaydetti.

Rusya’nın START Anlaşmasına sadık kaldığını belirten Ford, “Tahminlerimize göre, Rusya START Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere uymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.