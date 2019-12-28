Avangard hipersonik füze sistemi göreve başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı toplantıda rapor sunan Şoygu, “Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Avangar stratejik füze sistemi göreve başladı” dedi.
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Avangard füze sistemlerinin ilk alayın Orenburg Bölgesi’ndeki Yasnenskiy Füze Üssü’nde yerleştiğini açıkladı.
Şoygu geçen Pazartesi günü Avangard sistemleriyle donatılan ilk alayın bu hafta göreve başlayacağını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu Avanagard sistemleri, sesten 20 kat hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.
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