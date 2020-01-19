Igla-S füzesi hedefi vuruyor: Ağır çekimde

Zvezda televizyonu, Igla-S taşınabilir hava savunma sistemlerinin test edildiği tatbikattan görüntüler yayınladı.

Videoda, Igla-S sisteminden fırlatılan füzenin ‘düşman’ hedefi vurduğu görülüyor.

Sistem, orduya teslim edilmeden önce son testlerden geçiyor.

Füzenin hedefe varmadan patladığını kaydetmek gerekiyor. Hedef, füzenin taşıdığı misketler sayesinde imha ediliyor.

Alçaktan uçan hava hedeflerini tespit, takip, teşhis ve imha imkânı veren mobil hava savunma sistemi Igla, Rusya ve BDT silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunuyor. Igla ayrıca, 1994'en itibaren 30'dan fazla ülkeye ihraç edildi.