Stoltenberg: Rusya'nın büyük bölümünü izleyebilecek İHA'lara sahibiz

Norveç'te yayınlanan Verdens Gang gazetesine demeç veren Stoltenberg, NATO'nun Global Hawk adlı yeni stratejik İHA'larının Rusya'da olup bitenleri takip edebileceğini belirtti.

Stoltenberg, "İHA'lar NATO hava sahasında uçacak ancak bize komşu ülkenin (Rusya) sınırları ötesinde olup bitenleri de tespit edebilecek" dedi.

Stoltenberg, söz konusu iHA'ların NATO'ya Rusya ve Çin'in sahip olmadığı benzersiz avantajlar sağladığını söyledi.

Verdens Gang gazetesindeki habere göre Global Hawk'ın yeni versiyonu, 30 saat havada kalabiliyor. Vericileri ve radarları, 18 kilometre irtifadayken 200 kilometre yarıçapındaki bölgedeki her şeyi tespit edebiliyor.

Şu anda 2 Global Hawk, İtalya'nın Sicilya Adası'nda teste tabi tutuluyor. 2020 yılında İtalya'ya 3 Global Hawk daha temin edilecek. NATO toplamda 10 Global Hawk satın aldı.

Global Hawk İHA'ları, Rusya sınırları yakınında sık sık keşif uçuşları gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın çağrılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus sınırlarındaki keşif faaliyetlerine son vermeyi reddediyor.