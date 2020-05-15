BM, Rusya ve ABD'nin START-3 konusunda anlaşabileceklerini umuyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Rusya ile ABD arasında START-3 anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili görüşmelerden umutlu olduklarını belirtti.

'BM, START-3’ün uzatılması sorununa daha yapıcı bir çözüm planlamıyor mu?' şeklindeki soruya Dujarric, şu yanıtı verdi:

“START-3 gibi anlaşmaların, silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi alanının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Anlaşmanın tüm katılımcı ülkelerinin ortak bir zemin bulabileceğini ve doğru yönde ilerleyeceğini umuyoruz.”

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Washington'dan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması konusunda henüz bir sinyal almadığını belirtmişti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3. Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD’yi uyarmıştı. Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.