Rusya: ABD'nin F-22 uçakları, ABD sınırı yakınında uçan Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarına refakat etti

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 4 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Çukçi Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki uluslararası karasuları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Rus Tu-95MS uçaklarının Çukotka Özerk Bölgesi ile Amur Bölgesi'ndeki üslerden havalandığını ve uçuşun belirli bölümlerinde F-22'lerin Tu-95MS'lere refakat ettiğini belirten bakanlık, uçuşun 11 saat sürdüğünün altını çizdi.

Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli uçakların Arktika, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi semalarında uluslararası kurallara uyarak düzenli uçuşlar düzenlediğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait stratejik uçakların geçen mayıs ayında Rusya sınırı yakınlarında 5 uçuş gerçekleştirdiğini de ekledi.