'MiG-35 motorları, Türkiye'nin geliştirdiği savaş uçaklarına uygun olur'

Rusya'nın önde gelen gaz türbinli motor üreticilerinden ODK-Klimov şirketinin CEO'su Aleksandr Vatagin, Rus RD-33 uçak motorunun özellikleri açısından Türkiye'nin geliştirmekte olduğu savaş uçağına uygun olduğunu söyledi.

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Vatagin, bugünkü basın toplantısında, "Türkiye bu uyumluluğa büyük ilgi gösteriyor. Onlar çoktandır kendi savaş uçağını inşa etmek istiyor. Gördüklerimiz ve elimizdeki bilgiler, tam da böyle itiş gücüne ihtiyaç duydukları yönünde" ifadelerini kullandı.

RD-33, MiG-29 savaş uçaklarının donatıldığı Sovyet ve Rusya yapımı turbojet uçak motoru. Bu motorun modifikasyonu olan RD-33MK, MiG-29K ve MiG-35 savaş uçaklarında kullanılıyor.