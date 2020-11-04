Yeni motorlarla donatılan Tu-160M bombardıman uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Birleşik Uçak Şirketi’nden (UAC) yapılan açıklamada, “Uçak mürettebatının verdiği bilgiye göre, uçuş normal geçti, sistemler ve donanım noksansız çalıştı” ifadesine yer verildi.

Kazan Uçak Fabrikası’nın havaalanından yapılan uçuşun 6 bin metre yükseklikte 2 saat 20 dakika sürdüğü ifade edildi.

На аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова состоялся первый полет глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолёт пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полёт проходил на высоте 6000 метров и длился 2 ч 20 мин. pic.twitter.com/glkuMPJtVj — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) November 3, 2020

​Açıklamada, “Uçuş sırasında, derin modernizasyon kapsamında uçağın donatıldığı yeni sistemlerin kontrolleri yapıldı ve Birleşik Uçak Şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen 02 serili NK-32 yeni motorunun performansı değerlendirildi” dendi.

Daha önce 2 Şubat 2020 tarihinde, modernize edilen Tu-160M ‘İgor Sikorsky’ stratejik bombardıman uçağının ilk uçuşunu yaptığı bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer caydırma grubunun bir parçası olan ve Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin sahip olduğu 16 adet Tu-160’ın tümünün modernize edileceğini açıklamıştı.