'Rus İHA'sı Ohotnik 2021'de ilk defa hava hedeflerine karşı kullanılacak'

Rus uçak endüstrisinden bir kaynak, Rusya’nın saldırı fonksiyonlu ilk ağır İHA’sı Ohotnik’in (Avcı) 2021'deki tatbikatlarda ilk kez hava hedeflerine karşı silah kullanacağını bildirdi.

Sputnik’e konuşan kaynak, “Ohotnik İHA’sının daha önce Su-57’lerde test edilen ‘hava hava’ sınıfı ilk füze atışları 2021'in ikinci yarısı için planlanıyor. Atışların gerçek hava hedeflerine yapılması öngörülüyor” dedi.

Kaynak, ‘havadan karaya’ silahlarla da test edilecek olan Ohotnik’in uzun menzilli insansız önleme aracı olarak kullanılabilen tam teşekküllü ve çok işlevli bir İHA haline geleceğini kaydetti.

Ohotnik’in ilk uçuşu Ağustos 2019’un başında gerçekleşmiş ve yaklaşık 20 dakika sürmüştü. Bir operatör tarafından yönlendirilen tek motorlu 20 tonluk savaş aracı, ilk test uçuşunda 600 metre irtifada birkaç tur atarak başarıyla yere inmişti.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi. Ohotnik’in üzerindeki AL-31 serili turbo motor, Su-27 avcı uçaklarında kullanılıyor.

Silah donanımlarının içinde bulunacağı tahmin edilen yeni İHA'nın maksimum kalkış ağırlığı 20 tonu buluyor.