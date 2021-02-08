Rusya Savunma Bakanlığı Tu-95MS bombardıman uçağının uçuşunu görüntüledi

Bakanlığın yayınladığı videoda, Rusya’nın stratejik hava araçları, kıtalararası balistik füzeler ve nükleer denizaltılardan oluşan ‘nükleer üçlüsünün’ hava unsurunu oluşturan Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının eğitim uçuşu görüntülendi.
Uçuşun Rusya’nın doğusundaki Amur Bölgesi’nde düzenlediği belirtilen açıklamada, “Pilotlar belirlenen bölgede hava devriyesi ve olumsuz hava koşullarının bulunduğu rota üzerinde uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın ‘nükleer üçlüsünün’ hava unsurunu oluşturan Tu-95MS bombardıman uçakları, uzun menzilli stratejik seyir füzeleri taşıyabiliyor ve karasal operasyonlarda cephe arkasındaki hedefleri imha edebiliyor.
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