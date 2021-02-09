Rus askeri bilim insanlarından NATO’dan garantili koruma önerisi

Rus askeri bilim insanları, olası bir NATO operasyonuna karşı Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin garantili koruma sağlayacak olan bir çatışma alternatifi önerdi.

Rus askeri bilimcilerin olası bir NATO operasyonuna karşı Rus Hava-Uzay Kuvvetleri kullanılarak izlenmesini önerdiği yeni yaklaşım Hava Kuvvetleri Askeri Bilim ve Eğitim Merkezi’nde yayınlanan 'Hava-Uzay Kuvvetleri. Teori ve Pratik' dergisinde sunuldu.

NATO ve ABD’nin ‘çok kollu operasyonlar’ konsepti

NATO ve ABD’nin daha önce karada, denizde, havada, uzayda ve siber alanda aynı anda gerçekleşecek ‘çok kollu operasyonlar’ konseptini geliştirdiklerine dikkat çeken Dr. Vladilen Stuçinskiy ve Doç. Mihail Korolkov, yazdıkları makalede NATO’nun bu tür saldırılar çerçevesinde düşmana karşı hipersonik, taktik füzelerle ve seyir füzeleriyle saldırmayı, insansız hava araçlarını (İHA) ve ardından neredeyse hiçbir kayba uğramayacak olan pilotlu uçaklarını devreye sokmayı planladığını ifade etti.

Tüm silah türleriyle önleyici saldırı önerisi

Yazarlar, olası çok kollu operasyonları başarısız kılmak için aynı keşif ve saldırı alanındaki tüm araçları kullanarak, Hava-Uzay Kuvvetleri ile karşı ya da önleyici saldırı yapmayı önerdi ve böyle bir saldırının karşı tarafa, saldırısının daha başlangıç aşamasında kabul edilemez hasara yol açacağını belirtti.

Makalede, “Çok kollu operasyonun başlangıç aşamasında düşmanın entegre hava saldırısını başarısızlığa uğratırken, oluşturulan kuvvet gruplandırılmasının keşif ve saldırı sisteminin bir parçası olarak yeni fiziksel ilkeler üzerinde uçakların İHA’larla, çeşitli füze silahları, elektronik harp araçları, ve silahlarla koordineli bir şekilde kullanılması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

2025-2040 yıllarına kadar yerli keşif ve saldırı sisteminin tipik unsurlarının uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, taktik amaçlı balistik füzeler, İHA’lar ve benzeri silahlar olacağına dikkat çeken yazarlar, sistem unsurlarının belirgin bir örneği olarak bugün MiG-31K uçaklarının donatıldığı Kinjal hipersonik füzelerini gösterdi.

Önleyici eylemler, olası bir saldırıya karşı koymanın en önemli ilkesi

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov’un Askeri Bilimler Akademisi’nde yaptığı konuşmaya dayanarak ve Rus askeri doktrininin savunma niteliğini dikkate alan yazarlar, önleyici eylemleri olası bir saldırıya karşı koymanın en önemli ilkesi olarak görüyor. Diğer bir deyişle bilimciler, lokal savaş tehdidi söz konusu olduğunda Rusya’nın nükleer caydırıcılık politikasından, tüm silah çeşitleriyle düşmana önleyici kabul edilemez hasara yol açan saldırıya geçebilme kabiliyetinde olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Makalede, NATO’nun entegre saldırısının başlangıç aşamasında önlenmesinin ‘çok kollu operasyonun’ hedeflerine ulaşmasını engelleyeceği ve ittifak yönetiminin operasyonu sürdürmekten garantili olarak vazgeçeceği vurgulandı.